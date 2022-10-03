МИД России опроверг планы о введении виз для украинцев
Замглавы МИД России Иванов заявил, что Москва не собирается вводить визы украинцев
Москва не собирается вводить визы для граждан Украины. Информацию о подобных планах опроверг замглавы российского МИД Евгений Иванов, пишет РИА Новости.
Дипломат уточнил, что по крайней мере на данный момент таких планов у ведомства нет.
При этом в начале сентября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва рассматривает введение виз для украинцев в рамках ответной меры.
Такие предположения прозвучали после того, как кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией. Он действует с 1 июля этого года.
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