Евросоюз обучит до 15 тысяч украинских солдат

Spiegel: EС в рамках тренировочной миссии собирается обучить до 15 тысяч украинских солдат

Евросоюз (ЕС) в рамках тренировочной миссии собирается обучить до 15 тысяч украинских солдат. Об этом сообщает издание Spiegel.

В публикации говорится, что за последние недели страны-члены Евросоюза договорились на рабочем уровне о том, что до 15 тысяч украинских солдат должны как можно быстрее пройти подготовку за пределами страны.

Отмечается, что в рамках плана около 3 тысяч украинских солдат должны будут пройти специальную боевую подготовку для командиров и курсы для саперов.

Ранее сообщалось, что Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года.