Иран обвинил США в конфликте на Украине

МИД Ирана: конфликт на Украине вызван провокационными действиями США

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что в продолжающемся конфликте на Украине виноваты США. Об этом сообщает ТАСС.

В иранском ведомстве также выразили сожаление в связи с затянувшимся российской-украинском конфликтом. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани считает, что ситуация вызвана провокационными действиями НАТО, которое возглавляется США.

«К сожалению, огонь войны в Украине, который был вызван провокационными действиями НАТО во главе с США, все еще горит, а усилия по снижению напряженности и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса», — заявил Канани.

Иранский дипломат также добавил, что Иран поддерживает любые усилия, которые могут быть предприняты для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Иран осудил поставку оружия Украине или России.