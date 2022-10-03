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Иран обвинил США в конфликте на Украине

МИД Ирана: конфликт на Украине вызван провокационными действиями США

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что в продолжающемся конфликте на Украине виноваты США. Об этом сообщает ТАСС.

В иранском ведомстве также выразили сожаление в связи с затянувшимся российской-украинском конфликтом. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани считает, что ситуация вызвана провокационными действиями НАТО, которое возглавляется США.

«К сожалению, огонь войны в Украине, который был вызван провокационными действиями НАТО во главе с США, все еще горит, а усилия по снижению напряженности и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса», — заявил Канани.

Иранский дипломат также добавил, что Иран поддерживает любые усилия, которые могут быть предприняты для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Иран осудил поставку оружия Украине или России.

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Татьяна Антоненко
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