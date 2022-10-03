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Названы неочевидные признаки взлома смартфона

«Известия» назвали большой интернет-трафик и быструю разрядку признаками взлома смартфона

Фото: Unsplash

В России участились случаи взломов смартфонов для хищения денег или личных данных граждан. В беседе с «Известиями» специалисты рассказали, какие признаки указывают на проникновение в гаджет.

Эксперты назвали неочевидные признаки взлома смартфона и отнесли к ним большой интернет-трафик и быструю разрядку. Гаджет также может «нагреваться, быстро разряжаться, зависать или перезагружаться сам по себе», рассказал специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов. «Также у него могут самостоятельно запускаться разные приложения или появиться характерное "эхо" во время разговора», — отметил он.

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Преподаватель Synergy Academy, Product Lead в «Сколково» Артур Карапетов добавил, что у взломанных смартфонов значительно меняется поведение — иногда самостоятельно включается и выключается WI-FI, мобильный интернет или другая служба, приложения устанавливаются сами по себе и «могут отобразиться как иконка на рабочем столе или пункт меню в настройках».

Специалисты призвали обращать внимание на подозрительные изменения в своем гаджете и подчеркнули, что наиболее подвержены взлому смартфоны с операционной системой Android.

Ранее доцент МИРЭА Шамиль Магомедов также перечислил признаки взлома смартфона. Среди них он указал некорректную работу приложений и расход мобильного трафика.

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Марина Совина
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