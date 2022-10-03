В США рассказали об ответных мерах в случае применения ядерного оружия Путиным

Экс-директор ЦРУ: США уничтожат российские войска, если Путин применит ядерное оружие

США и их союзники готовы уничтожить российские войска на Украине и потопить Черноморский флот в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, а радиация проникнет в страны НАТО. О возможных ответных мерах рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в программе ABC This Week, сообщает Daily Mail.

По словам экс-главы ЦРУ, к ядерным угрозам Путина нужно относиться серьезно, поскольку «реальность поля боя, с которой он сталкивается, необратима». Петреус также сказал, что его напугали обещания российского президента «использовать всю мощь Кремля для защиты новой российской территории».

Петреус добавил, что, хотя Украина и не является страной НАТО, «ответ США и НАТО» на действия России будет уместным, так как излучение ядерного оружия распространится на страны альянса.

«Это настолько ужасно, что должен быть ответ — это не может остаться без ответа» — считает Петреус.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие. При этом пока что США не видят, чтобы Россия всерьез готовилась к этому.