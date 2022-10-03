Винер отреагировала на получение гимнасткой-чемпионкой из России гражданства США

Винер сочла получение чемпионкой ОИ по гимнастке Назаренко гражданства США естественным

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на получение олимпийской чемпионкой Анастасией Назаренко гражданства США. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Винер рассказала, что после Игр-2012 в Лондоне спортсменка уехала к своему молодому человеку, за которого позже вышла замуж. «Естественно, что через столько лет получила гражданство», — сделала вывод специалист.

О получении Назаренко гражданства США сообщалось ранее 3 октября. 29-летняя гимнастка, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события. «Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю», — написала она.

Помимо золота Олимпийских игр, в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.