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Винер отреагировала на получение гимнасткой-чемпионкой из России гражданства США

Винер сочла получение чемпионкой ОИ по гимнастке Назаренко гражданства США естественным

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на получение олимпийской чемпионкой Анастасией Назаренко гражданства США. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Винер рассказала, что после Игр-2012 в Лондоне спортсменка уехала к своему молодому человеку, за которого позже вышла замуж. «Естественно, что через столько лет получила гражданство», — сделала вывод специалист.

О получении Назаренко гражданства США сообщалось ранее 3 октября. 29-летняя гимнастка, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события. «Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю», — написала она.

Помимо золота Олимпийских игр, в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.

Дарья Коршунова
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