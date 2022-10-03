Совладелец российского ТЦ «Зимняя вишня» попросил суд о минимальном наказании

Экс-гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» в последнем слове попросил суд о минимальном наказании

Бывший гендиректор и совладелец российского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский в последнем слове попросил суд о минимальном наказании. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает «Интерфакс».

Вишневский раскаялся в суде и сказал, что понимает все допущенные ошибки. Он попросил прощения за себя и подчиненных. Фигурант уточил, что управлял торговым центром только до 2016 года, а трагедия произошла спустя два года после его увольнения.

«В любом случае выражаю свои искренние и глубочайшие соболезнования близким и родственникам погибших людей и прошу уважаемый суд отнестись с пониманием к моей личности и по возможности ограничиться минимальным наказанием», — добавил Вишневский.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Кемерова 5 октября огласит приговор бывшему гендиректору ТЦ. Он обвиняется в даче взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора. Прокурор потребовал для Вишневского 10 лет колонии и штраф в размере 490 миллионов рублей.

В результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.