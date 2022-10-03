Приговор бывшему гендиректору российского ТЦ «Зимняя вишня» огласят 5 октября

Суд Кемерово огласит приговор экс-гендиректору «Зимней вишни» Вишневскому 5 октября

Центральный районный суд Кемерова 5 октября огласит приговор бывшему генеральному директору российского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому за коррупцию. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает ТАСС.

Мужчина обвиняется в даче взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора.

Ранее стало известно, что Вишневский признал вину. Тогда прокурор потребовал для него 10 лет колонии и штраф в размере 490 миллионов рублей.

Следствие считает, что Вишневский дал семь миллионов рублей главе регионального Госстройнадзора. Это позволило экс-гендиректору реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. В ходе реконструкции был нарушен утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В ходе ремонта системы пожаротушения не были установлены.

В результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.