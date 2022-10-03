На Украине заявили о взятии украинскими военными поселка в Херсонской области

Зеленский заявил, что украинские военные заняли село и поселок в Херсонской области

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области, об этом он рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

По словам главы государства, Миролюбовка и Архангельское были взяты одной из бригад территориальной обороны Украины.

Ранее стало известно, что переходный период для интеграции новых регионов с Россией займет несколько лет. Для окончательной интеграции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей необходимо много законодательных изменений, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Для завершения этого процесса важно разработать новый конституционный закон и рассмотреть его в обеих палатах парламента.

30 сентября Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей.