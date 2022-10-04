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В офисе Зеленского обозвали «аборигенами» Маска и папу римского

Арестович назвал «аборигенами» Маска и папу римского за их позицию по конфликту на Украине
Папа римский

Папа римский. Фото: Remo Casilli / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обозвал папу римского Франциска и американского предпринимателя, основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска за их высказывания об урегулировании конфликта на Украине. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

Украинский чиновник назвал Маска и понтифика «сборищем прекраснодушных аборигенов». «<...> Франциск, теперь марсианин. Это означает, что на Западе достаточно широко распространен соответствующий интеллектуальный тренд», — написал он. В своем сообщении он также пообещал «добить» подобные идеи.

Ранее Илон Маск выразил мнение, что к миру между Россией и Украиной может привести выполнение четырех пунктов. В частности, он предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в регионах, вошедших в состав России. В свою очередь, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя. «Иди к черту — вот мой очень дипломатичный ответ», — заявил он. Предложение Маска также прокомментировала Верховная Рада Украины.

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Марина Совина
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