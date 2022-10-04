Уехавшим уроженцам новых регионов России дали месяц на выбор гражданства

Замглавы МИД Иванов: у выходцев с новых регионов России есть месяц на выбор гражданства

Уроженцы и выходцы с новых регионов России, которые воссоединились по итогам референдумов, должны в течение месяца выбрать постоянное гражданство. О сроках, которые чиновники дали для раздумий, рассказал замглавы российского МИД Евгений Иванов, сообщает РИА Новости.

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — заявил он. Иванов добавил, что по уехавшим выходцам будет вестись ускоренная выдача новых паспортов.

3 октября депутаты Государственной Думы поддержали ратификацию договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, законопроекты по которым были внесены в нижнюю палату парламента 2 октября.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в Россию новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.

