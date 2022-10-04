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Названы окончательно закрывшиеся в Москве магазины H&M

Сотрудница H&M: магазины в «Гудзоне», «РИО Дмитровка» и ЦДМ в Москве окончательно закрыты
СюжетHM в России:

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Сотрудница службы поддержки шведского бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M назвала магазины марки, которые прекратили свою работу в Москве. Об этом она рассказала «Ленте.ру» во вторник, 4 октября.

По словам работницы ретейлера, на данный момент окончательно закрылись точки продаж в торговых центрах «Гудзон», «РИО Дмитровка» и Центральном Детском Магазине (ЦДМ). При этом в остальных магазинах компании еще проводится распродажа оставшегося на складах товара.

UPD: По информации «Известий», всего в 23 городах России прекратили свою деятельность 42 магазина H&M Group.

В сентябре H&M опроверг факт поставок новых коллекций в магазины, которые расположены на территории России. Представители бренда уточнили, что после распродажи оставшихся запасов H&M окончательно уйдет с российского рынка.

18 июля компания объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации.

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Карина Черных
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