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Власти Калуги отреагировали на сообщения о громких хлопках

В администрации Калуги сообщили, что возгораний в городе не зафиксировано

Фото: Unsplash

В пресс-службе администрации Калуги заявили, что принимают звонки от жителей и выясняют информацию о хлопках, которые были слышны в городе. Об этом представитель местных властей заявил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что жители сразу нескольких городов России — Калуги, Тулы и Обнинскасообщили о громких хлопках. Об этом они рассказали в соцсетях.

«У нас точной информации о предположительных взрывах нет. Службы города продолжают принимать звонки, выясняют обстоятельства. По данным МЧС и отдела организации защиты населения города Калуги возгораний нет. Пожарные не выезжали. Мы ждем информацию от спецслужб», — пояснили в пресс-службе администрации.

Ранее в Москве восьмиклассник решил провести дома эксперимент, в результате которого подорвался на кофемолке.

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Алена Шевченко
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