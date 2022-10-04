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Жители нескольких городов России сообщили о громких хлопках

Жители Калуги, Тулы и Обнинска сообщили о громких хлопках

Фото: Юрий Ли-бин / Коммерсантъ

Жители сразу нескольких городов РоссииКалуги, Тулы и Обнинска — сообщили о громких хлопках. Об этом они рассказали в соцсетях.

В группе «Подслушано в Туле» появилась видеозапись с подписью «Снова самолет?». Автор ролика утверждает, что прозвучало два хлопка с интервалом примерно в 10 минут.

«На Грабцево, Терепце и Суворова, слышны звуки будто кто-то что-то тяжелое уронил. На данный момент было три раза такое. Что это? Возможно слышно по всей Калуге», — написали в паблике «Калуга Подслушано» во «ВКонтакте».

Жители Обнинска, в свою очередь, сообщили, что сильный хлопок раздался в районе Экодолья. «Слышно было даже в Кривском», — говорится в записи, которую публикует «Подслушано Обнинск».

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Губернатор Калужской Владислав Шапша, в свою очередь, заявил, что похожие на взрывы звуки связаны с полетом сверхзвукового самолета над Калугой. «В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют. Предположительно, это звук от сверхзвуковых самолетов. Версия пролета сверхзвуковых самолетов подтвердила Росавиация», — написал он в своем Telegram-канале.

21 сентября очевидцы сообщали о взрыве в Севастополе. Позже местный губернатор Михаил Развожаев объяснил, что инцидент был связан с работой саперов.

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Евгения Куликова
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