Кот вернулся к хозяину в паб вскоре после своих похорон

Daily Star: мужчина принял чужого умершего кота за своего и похоронил его

Владелец паба в деревне Лонг-Уиттенхэм, английское графство Оксфордшир, нашел своего кота живым после того, как похоронил его. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина похоронил своего кота по имени Бифф в четверг, 29 сентября. Его тело принес прохожий, который знал, как выглядит кот владельца, и сообщил, что его сбила машина. «Мы похоронили его на берегу реки, с величайшим уважением и с любовью проводили его», — гласило сообщение, написанное на странице паба в социальной сети. Однако вскоре пост обновили: добавили, что «Бифф только что вернулся в паб живым и здоровым».

Оказалось, что владелец заведения похоронил чужого кота, приняв его за своего. Отмечается, что животные были очень похожи. Хозяева Биффа занялись поисками владельца умершего кота, чтобы сообщить ему о произошедшем. «Если кто-нибудь знает в деревне человека, у которого пропал черно-белый кот (похожий на Биффа), пожалуйста, свяжитесь с ним как можно скорее. Приносим извинения за причиненное беспокойство, мы тоже потрясены», — написал хозяин паба.

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