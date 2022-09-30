Пара забрала из больницы девочку вместо несуществующего мальчика

India Today: пара забрала из больницы девочку вместо мальчика и попала в полицию

Пара забрала из отделения интенсивной терапии больницы в индийском городе Бхубанесвар, штат Одиша (Орисса) девочку, сославшись на то, что перепутала ее с несуществующим мальчиком, и попала в полицию. Об этом сообщает India Today.

Женщина по имени Тилоттама Бисвал родила в больнице двух девочек. Пока одна из новорожденных находилась в палате вместе с матерью, другую поместили в отделение интенсивной терапии Отделения акушерства и гинекологии больницы, так как состояние девочки было критическим.

Позже ребенок пропал из отделения. Муж роженицы, Тапан кумар Джена, предположил, что сотрудники больницы похитили его дочь, и подал жалобу руководству лечебного учреждения.

Полиция начала расследование по факту произошедшего, но прежде, чем они успели принять какие-либо меры, в больницу обратилась пара из города Катака. Они заявили, что забрали ребенка по ошибке. Пара пояснила, что в больнице лежал их сын, а они случайно забрали девочку. Руководство больницы не поверило заявлениям пары и заявило, что женщина, которую обвинили в краже ребенка, не рожала сына, а также провела в больнице последние восемь дней. Полиция задержала пару и ведет расследование.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Гвадалахара выдававшая себя за медсестру женщина похитила новорожденного ребенка из роддома и не возвращала его родителям почти 17 лет. Отыскать похищенного ребенка удалось лишь спустя много лет благодаря фотороботу, на котором мальчика попытались изобразить в 16-летнем возрасте.

