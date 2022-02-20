Похищенный из роддома ребенок вернулся к родителям спустя 16 лет

В мексиканском городе Гвадалахара выдававшая себя за медсестру женщина похитила новорожденного ребенка из роддома и не возвращала его родителям почти 17 лет. Как пишет The Sun, недавно полиции удалось вернуть юношу домой.

В декабре 2005 года Розалия Лопес, которой тогда было 22 года, родила сына, получившего имя Сальвадор. После родов Лопес какое-то время находилась в больнице, где ее регулярно навещал супруг Ясир Масиас. В один из визитов Масиас остался наедине с ребенком, пока жена отдыхала. В этот момент вошла медсестра и сказала ему, что время посещений закончилось и она должна забрать мальчика на кормление. По словам супругов, это был последний раз, когда они видели сына.

Отыскать похищенного ребенка удалось лишь спустя много лет благодаря фотороботу, на котором Сальвадора попытались изобразить в 16-летнем возрасте. Полиция обратила внимание на молодого человека, напоминающего составленный специалистами портрет, проверила его ДНК и подтвердила, что это сын Лопес.

В итоге семья воссоединилась. При этом преступление остается нераскрытым: никто не был арестован по подозрению в похищении.

Ранее сообщалось, что семья из Бразилии узнала в бездомном мужчине пропавшего десять лет назад родственника. В соцсетях стала вирусной фотография его благотворительной стрижки. Он десять лет скитался по улицам и собирал мусор, чтобы выжить.