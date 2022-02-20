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Похищенный из роддома ребенок вернулся к родителям спустя 16 лет

В Мексике женщина выдала себя за медсестру и похитила новорожденного на 16 лет

Фото: Shutterstock

В мексиканском городе Гвадалахара выдававшая себя за медсестру женщина похитила новорожденного ребенка из роддома и не возвращала его родителям почти 17 лет. Как пишет The Sun, недавно полиции удалось вернуть юношу домой.

В декабре 2005 года Розалия Лопес, которой тогда было 22 года, родила сына, получившего имя Сальвадор. После родов Лопес какое-то время находилась в больнице, где ее регулярно навещал супруг Ясир Масиас. В один из визитов Масиас остался наедине с ребенком, пока жена отдыхала. В этот момент вошла медсестра и сказала ему, что время посещений закончилось и она должна забрать мальчика на кормление. По словам супругов, это был последний раз, когда они видели сына.

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Отыскать похищенного ребенка удалось лишь спустя много лет благодаря фотороботу, на котором Сальвадора попытались изобразить в 16-летнем возрасте. Полиция обратила внимание на молодого человека, напоминающего составленный специалистами портрет, проверила его ДНК и подтвердила, что это сын Лопес.

В итоге семья воссоединилась. При этом преступление остается нераскрытым: никто не был арестован по подозрению в похищении.

Ранее сообщалось, что семья из Бразилии узнала в бездомном мужчине пропавшего десять лет назад родственника. В соцсетях стала вирусной фотография его благотворительной стрижки. Он десять лет скитался по улицам и собирал мусор, чтобы выжить.

Евгения Черкасова
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