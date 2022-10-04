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Модель OnlyFans позволила фанатам управлять ее жизнью путем голосования

Модель OnlyFans Лори из Парижа позволила фанатам управлять ее жизнью путем голосования

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Модель OnlyFans и теннисистка Лори из Парижа позволила фанатам управлять ее жизнью путем голосования в сети. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

22-летняя студентка призналась, что завела страницу на данной платформе из любопытства, после того как помогла создать на ней аккаунт своей подруге. Постепенно девушка стала активно общаться с подписчиками, среди которых впоследствии начала проводить опросы, касающиеся ее личной и социальной жизни. «Наверное, я была не очень довольна данными сферами своего существования», — отметила она.

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По словам француженки, поклонники сподвигли ее на многие поступки. «Благодаря им я решила заблокировать своего токсичного бывшего парня и устроила ночную фотосессию на теннисном корте. Кроме того, я совершила вертолетную экскурсию, несмотря на страх высоты, и бросила стажировку, которая не приносила мне удовольствия. Я ни о чем не жалею. Мне не терпится увидеть, к чему все это приведет», — заявила она.

Ранее в сентябре сообщалось, что модель OnlyFans и блогершу Аляску Кларк обругали в сети за рассылку голых фото мужчинам в аэропорту. На размещенных кадрах юзерша предстала во время ожидания посадки на самолет. При этом она заявила, что отправила свои откровенные снимки незнакомцам, которые ее окружали.

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Карина Черных
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