Модель OnlyFans обругали в сети за рассылку голых фото мужчинам в аэропорту

Модель OnlyFans Аляска Кларк отправила голые фото мужчинам в аэропорту с помощью Air Drop

Модель OnlyFans и блогершу Аляску Кларк обругали в сети за рассылку голых фото мужчинам в аэропорту. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах юзерша предстала во время ожидания посадки на самолет. При этом она заявила, что отправила свои откровенные снимки незнакомцам, которые ее окружали. Девушка призналась, что использовала для данной цели Air Drop (технология передачи файлов между устройствами Apple с помощью Wi-Fi и Bluetooth — прим. «Ленты.ру»).

Видео набрало более 3,2 миллиона просмотров. В свою очередь зрители возмутились поступком инфлюэнсерши. «Там же буквально дети и женатые мужчины», «Разве это не может быть расценено как сексуальное насилие?», «Почти уверена, что это незаконно», — прокомментировали они. В ответ Кларк заявила, что не испытывает стыда за свои действия.

В июле сообщалось, что модель OnlyFans, блогершу Натали Рейнольдс выгнали из магазина за попытку раздеться в торговом зале. Так, на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как идет по проходу между стеллажами в коротком облегающем ромпере (комбинезоне с шортами) малинового цвета. При этом она делала вид, что собирается обнажиться.