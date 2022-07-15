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Модель OnlyFans выгнали из магазина за попытку раздеться в торговом зале

Модель OnlyFans Натали Рейнольдс заявила, что ее выгнали из магазина за попытку раздеться

Кадр: @nataliereynoldsx

Модель OnlyFans, блогершу Натали Рейнольдс выгнали из магазина за попытку раздеться в торговом зале. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 5,2 миллиона подписчиков.

Так, на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как идет по проходу между стеллажами в коротком облегающем ромпере (комбинезоне с шортами) малинового цвета. При этом она делала вид, что собирается обнажиться, снимая и надевая лямки изделия с плеч. «После этого меня выгнали», — заявила в подписи юзерша.

Ролик Рейнольдс набрал 9,9 миллиона просмотров. В свою очередь зрители обратили внимание на везущего складскую тележку сотрудника магазина, который оказался за спиной у модели во время съемки и внимательно на нее смотрел. «Сначала мужчина был счастлив, однако, когда девушка вернула лямки на место, он изменился в лице», «Он не дождался желанного момента», «Работник явно остался разочарован», — отметили с иронией пользователи.

Ранее в июле блогерша Рози Цеппелин из Перта, Австралия, рассказала об удалении из зала суда из-за ее неприличного наряда. На размещенных кадрах девушка запечатлена в костюме бордового оттенка с расстегнутым пиджаком. При этом под жакетом на ней оказался только черный кружевной бюстгальтер. Кроме того, образ инфлюэнсерши дополняли накрашенные помадой красного цвета губы и распущенные волосы.

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Алина Гостева
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