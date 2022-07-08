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Блогерша рассказала об удалении из зала суда из-за «неприличного» наряда

Блогерша Цеппелин рассказала об удалении из зала суда из-за ее костюма с бюстгальтером

Кадр: @rosiezeppelin

Блогерша Рози Цеппелин из Перта, Австралия, рассказала об удалении из зала суда из-за ее неприличного наряда. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

На размещенных кадрах девушка запечатлена в костюме бордового оттенка с расстегнутым пиджаком. При этом под жакетом на ней оказался только черный кружевной бюстгальтер. Кроме того, образ инфлюэнсерши дополняли накрашенные помадой красного цвета губы и распущенные волосы. По словам девушки, ее исключили из списка присяжных заседателей, поскольку сочли данный образ неподобающим.

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Другие пользователи соцсети усомнились в правдивости истории Цеппелин. «Скажи, ты же шутишь?», «Ты даже не главный участник судебного заседания. Надеюсь, это шутка», — отметили они.

Ранее в июне косметолог Эмма Принс из Бакингемшира рассказала, что ее выгнали из ресторана в самый жаркий день года за откровенный наряд. Так, женщина отправилась в пиццерию Wolverton House, после того как забрала двухлетнюю дочь из детского сада. Однако, когда она села за столик в кафе, сотрудники запретили ей оставаться в заведении из-за постыдного, по их мнению, образа. Известно, что британка была одета в белый кроп-топ и серые шорты.

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Алина Гостева
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