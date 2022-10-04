Африканская футболистка ЦСКА рассказала о расизме в России

Футболистка ЦСКА Ордега рассказала об отказе таксиста в России везти ее из-за цвета кожи

Нигерийская футболистка ЦСКА Франциска Ордега в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала о случае расизма в России, с которым она столкнулась.

«В прошлом году таксист отказался везти и обозвал матом меня и мою знакомую из Америки, потому что мы темнокожие», — заметила спортсменка. Она добавила, что это единственный негативный случай, связанный с дискриминацией по цвету кожи, который она может вспомнить за время жизни в России. Она уточнила, что в клубе ее встретили очень хорошо, и на улицах с расизмом она не сталкивалась.

По мнению Ордеги, ни один человек не рождается расистом. «Все зависит от воспитания. Можно настраивать ребенка, что люди с другим цветом кожи — плохие, и ребенок начнет их ненавидеть. Думаю, это было распространено раньше, поэтому среди старшего поколения россиян расисты могут встречаться. Молодые здесь либо правда спокойно относятся к другим расам, либо тщательно скрывают неприязнь», — подчеркнула футболистка.

Она уточнила, что до приезда в Россию считала страну расистской, в этом же был уверен ее отец. «Он был против моей поездки и говорил: "Что ты собираешься делать в России? Там не любят черных. Ты представляешь, что с тобой там может произойти?" А я отвечала ему, что в футболе нет места дискриминации, что еду в Россию играть, что спорт — это про любовь, а не про ненависть», — заключила спортсменка.

Ордега играет в ЦСКА с 2021 года, а впервые приехала в Россию в 2012-м, когда подписала контракт с химкинской «Россиянкой». Она также выступает за сборную Нигерии, в составе которой неоднократно выигрывала чемпионат Африки.