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Конституционный комитет поддержал законы о вхождении новых территорий в Россию

Конституционный комитет СФ поддержал законы о вхождении четырех регионов в состав России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Конституционный комитет Совета Федерации поддержал и рекомендовал одобрить законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, передает ТАСС.

Заседание Совфеда по вопросу одобрения законов о включении новых регионов начнется во вторник, 4 октября, в 10:00 по московскому времени.

Накануне депутат Госдумы Константин Бахарев сообщил, что оформление статуса новых субъектов займет несколько дней.

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3 октября Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

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Анна Щербакова
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