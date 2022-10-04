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В Госдуме назвали сроки оформления статуса новых субъектов

Депутат ГД Бахарев заявил, что оформление статуса новых субъектов займет несколько дней

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев назвал сроки оформления статуса республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, юридическая процедура оформления конституционного статуса четырех новых субъектов займет несколько дней. Ее планируется завершить на этой неделе. «Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены», — пояснил Бахарев.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

2 октября стало известно, что переходный период по интеграции новых регионов в состав России продлится до 2026 года.

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Марина Совина
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