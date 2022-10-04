На российской шахте произошел пожар

На шахте в Кузбассе произошел пожар, более 100 горняков остаются под землей

На шахте в Кузбассе произошел пожар, более 100 горняков остаются под землей. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, из шахты эвакуировали более 130 горняков. В компании, в свою очередь, заявили, что возгорание локализовали, никто не пострадал.

В качестве предварительной причиной ЧП названо возгорание химического реагента.

Ранее в Мурманской области один человек погиб при обвале на шахте «Каула». Известно, что разрушилась горная порода.