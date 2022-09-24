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Один человек погиб при обвале на шахте «Каула» в российском регионе

Один человек погиб в результате обвала на шахте «Каула» в Мурманской области
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один человек погиб в результате обвала на шахте «Каула» в Мурманской области. Об этом сообщили экстренные службы, пишет ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел в 11:45. Известно, что разрушилась горная порода. В администрации шахты подтвердили информацию.

Сведения о том, что произошло с другими горняками и сколько их было в шахте, на данный момент не приводятся.

5 июля произошла авария на шахте в Кемеровской области. Пострадали два человека, всего в момент обрушения в шахте находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность. Один человек погиб, кроме того, известно о смерти горноспасателя. Обрушение породы в шахте произошло из-за землетрясения.

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Юлия Ямпольская
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