В России отреагировали на сообщения об общении гендиректора ЗАЭС с СБУ
Смены руководства Запорожской АЭС после установки контроля со стороны России над электростанцией не было, поэтому общение между сотрудниками и Киевом или СБУ могло быть. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Интеграция с СБУ
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с украинскими спецслужбами. Так, Мурашов сообщил, что через мессенджеры общался с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) Игорем Каземирским, которому, в частности, передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции.
Кроме того, он подтвердил, что обстрелы АЭС, которые велись украинскими военными из городов Никополь и Марганец, могли привести к чрезвычайным ситуациям. «Персонал станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает станцию после этих обстрелов», — добавил он.
Отмечается, что гендиректор выдворен на подконтрольную Украине территорию, так как обвиняется в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти России».
«Руководители такого рода объектов, прежде чем быть назначенными на свою должность, проходят множество фильтров. Эти фильтры очень разного свойства. Они связаны как с профессиональной пригодностью, с послужным списком, с опытом работы, так и с допуском к разным уровням секретности. Такие люди, как правило, находятся под пристальным вниманием специальных служб», — сообщил Новиков.
Поэтому тот факт, что руководитель Запорожской АЭС являлся интегрированным в систему украинской власти, это понятно
Рабочий коллектив ЗАЭС
Депутат отметил, что смены сотрудников Запорожской АЭС не было. ЗАЭС всегда управлялась прежней командой, добавил он.
«Никто не занимался сменой коллектива, потому что считалось, что эти люди выполняют профессиональные обязанности и должны это делать и дальше. Но та включенность, интегрированность, связанность руководителя Запорожской АЭС со структурами украинской власти и специальными органами в данном случае сказалась на принятии решений», — считает Новиков.
Личные убеждения
Гендиректор ЗАЭС после того, как состоялось вхождение соответствующих территорий в состав России, не готов продолжать свою профессиональную деятельность, убежден депутат.
«Он принял для себя решение. Значит, со временем вопрос о руководстве этой электростанции должен быть решен другим способом», — заключил Новиков.
Ранее стало известно, что Мурашов был задержан российским патрулем на пути в Энергодар 1 октября. Об этом сообщил глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом» Петр Котин. О причинах задержания не сообщалось.
Однако уже 3 октября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что Мурашов освобожден из-под стражи. «Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — поделился он.