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Гендиректора Запорожской АЭС освободили из-под стражи

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об освобождении гендиректора Запорожской АЭС Мурашова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобожден из-под стражи после задержания российскими властями. Об этом в Twitter сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова... Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал глава МАГАТЭ.

1 октября глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что Мурашов был задержан российским патрулем на пути в Энергодар. Причины задержания неизвестны.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеет свидетельств аномального уровня радиации.

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Виктория Кондратьева
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