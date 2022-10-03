Гендиректора Запорожской АЭС освободили из-под стражи

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об освобождении гендиректора Запорожской АЭС Мурашова

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов освобожден из-под стражи после задержания российскими властями. Об этом в Twitter сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова... Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал глава МАГАТЭ.

1 октября глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что Мурашов был задержан российским патрулем на пути в Энергодар. Причины задержания неизвестны.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеет свидетельств аномального уровня радиации.