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Госдеп высказался по вопросу обстрелов Запорожской АЭС

Представитель Госдепа Прайс: США не видят аномального уровня радиации на Запорожской АЭС

Фото: Andrei Solomonov / Global Look Press

Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), но при этом пока не имеет свидетельств аномального уровня радиации, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты встревожены новостями о продолжающихся около Запорожской АЭС боевых действиях. «По-прежнему обеспокоены боевыми действиями на объектах мирного атома на Украине и вблизи них», — высказался он по вопросу обстрелов. Прайс отметил, что датчики излучения говорят о том, что ситуация на станции стабильная, США не видят аномального уровня радиации.

«Военные действия России вокруг нее являются вершиной безответственности», — подчеркнул он.

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11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

7 августа администрация Энергодара заявила, что украинские войска обстреляли АЭС из реактивной системы залпового огня «Ураган».

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Марина Совина
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