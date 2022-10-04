Гендиректор Запорожской АЭС признался в связях с украинскими спецслужбами

Гендиректор ЗАЭС Мурашов признался, что передавал информацию о станции сотруднику СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с украинскими спецслужбами. Об этом он рассказал в сюжете на телеканале «Россия 24».

Так, Мурашов сообщил, что через мессенджеры общался с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) Игорем Каземирским, которому, в частности, передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции. Кроме того, он подтвердил, что обстрелы АЭС, которые велись украинскими военными из городов Никополь и Марганец, могли привести к чрезвычайным ситуациям. «Персонал станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает станцию после этих обстрелов», — добавил он.

Также гендиректор рассказал, что запретил публиковать обращение коллектива станции к России, Украине, ООН, МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы, так как «не согласовал его с Киевом», и это «могло задеть государственные интересы Украины».

Отмечается, что гендиректор выдворен на подконтрольную Украине территорию, так как обвиняется в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти России».

На днях стало известно о задержании Мурашова

О том, что Мурашов был задержан российским патрулем на пути в Энергодар, 1 октября сообщил глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом» Петр Котин. О причинах задержания не сообщалось.

Однако уже 3 октября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что Мурашов освобожден из-под стражи. «Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — поделился он, приветствовав данный шаг.

Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются

30 сентября Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации на Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что за последние 2,5 месяца украинские силы пытались атаковать станцию более 30 раз.

На фоне этого 1 октября МАГАТЭ анонсировала визит Рафаэля Гросси в Москву и Киев на следующей неделе. О готовности посетить Россию и Украину для переговоров о ситуации на ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ сообщал и в конце августа.

Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил, что возможной целью визита Гросси может стать вопрос создания зоны безопасности вокруг станции. «Фактически это означает, что должна быть прекращена любая военная активность в каких-то согласованных границах периметра атомной электростанции», — пояснил он. Однако у Украины и России разные позиции относительно ситуации на ЗАЭС, напомнил политолог.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции и зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.

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