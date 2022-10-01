МАГАТЭ анонсировала визит Гросси в Москву и Киев

МАГАТЭ заявила, что Гросси на следующей неделе посетит Москву и Киев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Москву и Киев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

«Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на согласование и внедрение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС как можно скорее. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву», — говорится в документе.

В конце августа Гросси заявил о готовности посетить Россию и Украину для переговоров по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). До этого он сообщил о старте переговоров о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.