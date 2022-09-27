Гендиректор МАГАТЭ заявил о готовности посетить Россию и Украину для переговоров по ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности посетить Россию и Украину для переговоров по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что уже на этой неделе, если у нас получится», — заявил он.

Ранее главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков заявил, что доклад МАГАТЭ не решил вопроса создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, «полный вывод» сил России и представителей «Росатома» с территории станции должен стать главной целью миссии агентства.