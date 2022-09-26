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На Украине посчитали доклад МАГАТЭ неэффективным

В Киеве заявили, что доклад МАГАТЭ не решил вопрос демилитаризации Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков заявил, что доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не решил вопроса создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает ТАСС.

«Доклад о результатах миссии на Запорожскую АЭС пока не приблизил нас к решению главного вопроса... о демилитаризации и деоккупации ЗАЭС», — посчитал он.

Как утверждает Кориков, «полный вывод» сил России и представителей «Росатома» с территории станции должен стать главной целью миссии агентства.

Кроме того, госинспектор призвал мировое сообщество и руководство МАГАТЭ «использовать все рычаги воздействия» на российскую сторону.

Также он выразил благодарность агентству «за международно-техническую помощь, которую планируется предоставить Украине в ближайшем будущем».

Ранее стало известно о старте продолжения переговоров о создании зоны безопасности около Запорожской АЭС. «У меня была возможность начать консультации с Украиной и Российской Федерацией о немедленном создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. (...) Я готов продолжить эти консультации... на этой неделе», — сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Кристина Есикова
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