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Названа возможная цель визита главы МАГАТЭ в Москву и Киев

Политолог Кортунов назвал целью визита главы МАГАТЭ в Москву и Киев соглашение по ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Возможной целью визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву и Киев может стать вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Гендиректор МАГАТЭ постоянно говорит о том, что функция агентства не политическая, а техническая. Поэтому он всегда избегал любых заявлений, которые могли бы быть интерпретированы как занятие определенной политической позиции. Он подчеркивал, что мы (МАГАТЭ — прим. "Ленты.ру") выступаем за обеспечение безопасности ядерного объекта и готовы работать со всеми участниками конфликта для достижения этой цели. Фактически это означает, что должна быть прекращена любая военная активность в каких-то согласованных границах периметра атомной электростанции. Для мониторинга такого соглашения должны быть размещены инспекторы МАГАТЭ и, возможно, какие-то миротворцы ООН, чтобы можно было оперативно выявлять случаи возможного нарушения соглашения», — объяснил он.

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Однако у Украины и России разные позиции относительно ситуации на ЗАЭС, напомнил политолог.

«Россия говорит, что вся проблема сводится к тому, что Украина ведет обстрелы прилегающей территории АЭС. Украина говорит о том, что Россия использует этот объект в качестве щита, чтобы размещать там тяжелое вооружение и провоцировать удары украинских вооруженных сил», — сказал Андрей Кортунов.

Решением проблемы могла бы стать какая-то зона безопасности вокруг электростанции, где бы не размещались тяжелые вооружения, и одновременно Украина бы взяла на себя обязательства не наносить удары по территории

Андрей Кортуновполитолог

Насколько эта схема будет приемлема для обеих сторон, насколько они готовы к каким-то переговорам, сказать трудно, считает политолог. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже отказался от переговоров с действующим российским лидером. Однако неясно, относится ли это к вопросам обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Рафаэль Гросси планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе, говорится на сайте организации.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции и зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.

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Мария Сметанина
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