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Российского дипломата при ЕС вызвали в Брюсселе из-за протеста по референдумам

Временного поверенного России при ЕС вызвали в Брюсселе из-за протеста по референдумам

Фото: Yves Herman / Reuters

Временный поверенный России при ЕС Кирилл Логвинов вызван к управляющему директору по России, «Восточному партнерству», Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей (EEAS) Майклу Зиберту в Брюсселе. Причина, по которой российского дипломата вызвали в EEAS, — выразить протест из-за вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом говорится на сайте европейской службы.

«Сторона ЕС выразила свое твердое неприятие и самое решительное осуждение незаконной аннексии Россией Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины после незаконных фиктивных "референдумов", проведенных Россией в этих областях в нарушение суверенитета и территориальной принадлежности Украины», — говорится в заявлении ведомства.

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Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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