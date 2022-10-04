В iPhone появится обратная зарядка

Patently Apple: Apple запатентовала технологию обратной зарядки

В смартфонах и других устройствах Apple появится обратная зарядка. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Такой вывод сделали авторы материала, изучив соответствующий патент Apple. Документ описывает использование индукционной катушки и направление электромагнитного излучения. В соответствии с новой технологией устройство может как принимать, так и отдавать энергию.

В документе говорится, что смартфон способен отдавать энергию по беспроводному типу другим девайсам — в качестве примера указаны часы Apple Watch и наушники AirPods. Чтобы реверсивная зарядка начала работать, нужно приложить часы или наушники к задней стороне iPhone.

По словам журналистов, компания Тима Кука работает над обратной беспроводной зарядкой с 2013 года, однако устройства Apple все еще не поддерживают данную опцию. При этом многие смартфоны конкурентов имеют функцию реверсивной зарядки. Специалисты предположили, что первый смартфон Apple с поддержкой обратной зарядки может появиться в 2023 году.

В начале августа инсайдер предположил, что в iPhone 14 появится обратная зарядка. По словам специалистов, данную функцию могут поддерживать и старые смартфоны Apple, однако ее, скорее всего, придется активировать через iOS.