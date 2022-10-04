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Власти объяснили громкие хлопки в российском регионе

Калужский губернатор Шапша объяснил громкие хлопки пролетом сверхзвуковых самолетов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Громкие хлопки, которые слышали жители Калуги и Обнинска, являются результатом пролета сверхзвуковых самолетов. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Версию пролета сверхзвуковых самолетов подтвердила Росавиация», — написал представитель властей российского региона.

О громких звуках ранее сообщили жители Калуги, Обнинска и Тулы. Один из очевидцев отметил, что прозвучало два хлопка с интервалом примерно в 10 минут. Другие описывали услышанное, «будто кто-то что-то тяжелое уронил».

Никита Абрамов
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