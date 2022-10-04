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Психолог назвала секреты успеха сексуальных женщин

Психолог Каролина Путинцева: сексуальность дана всем от природы и не зависит от внешности

Фото: unsplash

Сексуальность дана каждому человеку от природы и она не зависит от внешности, уверяет психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она назвала секреты успеха женщин, которые вызывают желание у окружающих.

Сексуальные женщины не всегда эталонно-красивы, рассказала Путинцева. Сексуальность и сексуальный темперамент, данные всем с рождения, — это границы потребностей в сексе, которые человек не может изменить.

У здоровой молодой женщины, которая находится в гармоничных отношениях с партнером, может быть низкая потребность в интиме — и это нормально. Не всегда получать оргазм — это тоже нормально!

Каролина Путинцевапсихолог-сексолог

Но зажатость, комплексы, стеснение как раз таки сильно влияют на сексуальность и удовлетворенность личной жизнью, отметила психолог-сексолог. Она добавила, что негативные установки настолько давят, что женщина старается избегать интима.

Случается, что девушка неимоверными усилиями в спортзале или с помощью пластического хирурга добивается тела своей мечты, но все равно стесняется раздеться перед партнером. Вместо того чтобы чувствовать себя раскованно, переживает о том, как выглядит в его глазах, привела пример Путинцева.

Опросы показали, что мужчины считают сексуальной женщину, которая не боится смотреть в глаза, у нее легкая и красивая походка, мягкие жесты, приятная улыбка, запах и тембр голоса

Психолог-сексолог рассказала, что можно научиться двигаться красиво и призывно смотреть, но если все эти жесты противоречат тому, что происходит в душе, то даже это не поможет стать по-настоящему сексуальной.

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«Чаще всего на "курсах по соблазнению" рассказывают про чулки, мини-платье, шпильки и красную помаду для образа. И это все к природной сексуальности никакого отношения не имеет», — отметила Путинцева. Более того, если такой образ и поведение женщине не свойственно, то долго находиться в нем она не сможет, пояснила психолог-сексолог. И это может принести разочарование и оттолкнуть партнера.

Но если женщина чувствует себя комфортно, понимает, что может увлечь потенциального партнера, и знает, что делать для удержания его внимания, то перед ней открывается простор для экспериментов, добавила Путинцева. Тем же, кому мешает скованность, стеснительность и другие негативные установки, стоит обратиться к психологам, которые помогут преодолеть эти барьеры и стать счастливой в сексуальной жизни.

Ранее Каролина Путинцева рассказала, сколько времени должен уделять мужчина на предварительные ласки, чтобы его женщина достигла скорейшего оргазма. Она отметила, что ему придется потрудиться минимум 20 минут.

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Вера Владзиевская
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