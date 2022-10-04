Глава Shell счел труднореализуемым ввод предельных цен на российскую нефть

Глава Shell Бен ван Берден назвал труднореализуемым ввод предельных цен на нефть из России

Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден заявил, что предлагаемое западными государствами введение предельной цены на импорт нефти из России будет трудно осуществить на практике. Об этом сообщает Reuters.

«Это будет настоящей проблемой с точки зрения реализации. У вас не может быть рынка, который ведет себя таким образом, это нанесет ущерб значительной части общества», — сказал он.

Глава Shell предложил Европейскому союзу обложить налогами корпорации, чтобы помочь более слабым слоям общества противостоять резкому росту цен на энергоносители. Он считает, что искусственное вмешательство в ценообразование извне может привести к негативным последствиям для глобального энергетического рынка.

«Правительства [западных стран] должны сфокусироваться на помощи наиболее уязвимым группам граждан, особенно бедным домохозяйствам, вместо прямого вмешательства в рыночные механизмы», — отметил он.

Страны «Большой семерки» пока не согласовали уровень, на котором установят потолок цен, но собираются сделать это в ближайшие недели. Механизм вступит в силу 5 декабря. Власти США будут вводить ценовой потолок в три этапа — один предел будет установлен для сырой нефти и два для менее и более дорогостоящих нефтепродуктов. При этом они не планируют наказывать вторичными санкциями покупателей российской нефти по цене выше предельной.