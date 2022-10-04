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Оператор «Северного потока-2» назвал сроки обследования газопровода

Nord Stream 2 AG приступит к обследованию газопровода после завершения расследования

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», приступит к обследованию газопровода после завершения расследования полицией и снятия оцепления, такие сроки назвали ТАСС в пресс-службе компании.

Полиция Копенгагена занимается расследованием в датской экономической зоне. На другой территории зона утечки оцеплена шведской береговой охраной. Nord Stream 2 AG заявил, что взаимодействует со всеми задействованными государственными органами.

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26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Nord Stream заявил о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

3 октября «Газпром» сообщил, что давление в поврежденных газопроводах «Северного потока» стабилизировалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился назвать сроки восстановления повреждений.

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Платон Щукин
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