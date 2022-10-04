Россиянам подсказали способ сохранять рациональность в стрессовое время

Психотерапевт Толоконина посоветовала не переживать из-за того, что не зависит от вас

Когда стресса в жизни становится слишком много и плохие новости окружают со всех сторон, важно не терять трезвость ума и не поддаваться панике, рассказала психотерапевт и руководитель центра семейной психологии Александра Толоконина. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала россиянам способ сохранять рациональность в стрессовое время.

«В период стресса важно здраво оценивать и разделять то, на что вы можете повлиять, и что вам неподвластно, — прокомментировала психотерапевт. — Переживать из-за того, что выходит за рамки контроля, не стоит. Сконцентрируйтесь на себе, на том, что вы можете сделать, контролируйте то, что зависит от вас».

По словам Толокониной, такая тактика даст ощущение наполненности жизни и поможет сохранить ее смысл, а также переключиться с волнения на рациональное распределение сил и времени. Когда негативные новости звучат отовсюду, важно вовремя выдернуть перекрыть источник информации, посоветовала собеседница «Ленты.ру». Это касается не только телевизора, радио, социальных сетей, но и людей.

Постарайтесь на время увеличить дистанцию с теми, кто паникует и поддается эмоциям. Окружите себя людьми, сохраняющими баланс и спокойствие, тогда и вам будет проще удержать это состояние Александра Толоконина психотерапевт

В непростое время важно уметь давать отпор панике, отметила Толоконина. Поможет справиться с ней спокойное дыхание. Например, по технике 4-4-4: четыре секунды на вдох, четыре — на задержку дыхания и четыре — на выдох. Цикл следует повторять до тех пор, пока тревога не ослабнет.

В состоянии сильной тревоги меняется восприятие чувств и эмоций. Привычные вещи и повседневные маленькие радости могут казаться незначительными и даже раздражающими, пояснила психотерапевт. Однако с ощущением их бесполезности нужно бороться. Во-первых, потому что в моменты эмоциональной турбулентности именно привычные, повседневные и повторяющиеся действия помогают держаться. А во-вторых, потому что без маленьких радостей даже спокойная жизнь будет казаться максимально депрессивной.

«Начинайте с небольших шагов, вспомните, что вас радовало в спокойное время, места, привычки, ситуации и постепенно возвращать их в свою жизнь. Вы достойны быть счастливыми, даже в самые сложные времена!» — приободрила Толоконина.

В моменты, когда кажется, что сил уже не остается, важно сконцентрироваться на своих желаниях. Можно задать себе вопросы: «Что мне нужно прямо сейчас, чтобы почувствовать себя лучше?», «Как прямо сейчас я могу позаботиться о себе?», «Что я могу сделать?» Проблемы необходимо решать по мере их поступления, при этом дозируя нагрузку, сказала психотерапевт. «Помните, в стрессовое время из-за обилия эмоциональных переживаний вы более уязвимы, поэтому важно не мучить себя огромным массивом задач, а постепенно со всем разбираться», — подытожила психолог.

Ранее Александр Толоконина рассказала, как эффективно бороться с тревогой. Она посоветовала больше общаться с близкими и заниматься физической активностью.