Apple отказалась от сканера отпечатка пальцев в iPhone

Bloomberg: Apple не вернет дактилоскопический сенсор Touch ID в iPhone 15

Инсайдер Марк Гурман прокомментировал возможное возвращение сканера отпечатка пальцев в iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам специалиста, в американской компании отказались от использования дактилоскопического сенсора в своих флагманских смартфонах — надолго или навсегда. Гурман подчеркнул, что данный элемент точно не появится в iPhone 15, и вряд ли стоит ожидать, что он вернется в другие топовые аппараты Apple.

При этом журналист уточнил, что американская компания может найти применение Toich ID в недорогих гаджетах. Гурман полагает, что есть вероятность, что Apple разработает iPhone SE, сканер отпечатка пальцев в котором окажется в боковой кнопке.

Последним смартфоном Apple с Touch ID оказался iPhone SE третьего поколения, выпущенный весной. В флагманских смартфонах американская компания не использует данный сенсор с 2017 года — последними подобными гаджетами оказались iPhone 8 и 8 Plus. В актуальных телефонах бренда применяется биометрический сенсор Face ID, который позволяет разблокировать девайс по лицу.

В конце сентября источники Bloomberg сообщили, что Apple отказалась увеличивать производство смартфонов серии iPhone 14. Специалисты связали это с падением спроса на стартовую модель.