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Украина захотела провести ЧМ-2030 по футболу вместе с Испанией и Португалией

Украина присоединится к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина захотела присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, планируется, что матчи одной из групп пройдут на территории Украины. Это будет возможно, если украинская сторона вовремя восстановит инфраструктуру принимающих турнир городов. Президент страны Владимир Зеленский и главы Испании и Португалии уже обсудили этот вопрос.

Совместные заявки на проведение ЧМ-2030 подадут Саудовская Аравия, Египет и Греция, а также Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили. Кроме того, за организацию турнира поборется Марокко.

В 2012 году Украина совместно с Польшей стала хозяйкой чемпионата Европы по футболу. Однако матчи мирового первенства ранее не проходили на украинской территории.

Ксения Курашкина
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