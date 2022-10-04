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Ягудин ответил заявившему о его неумении стоять на коньках Плющенко

Алексей Ягудин выложил статистику очных встреч с Евгением Плющенко в ответ на критику

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем Telegram-канале ответил заявившему о его неумении стоять на коньках двукратному чемпиону Игр Евгению Плющенко.

«Статистика может доказать что угодно, даже правду», — написал спортсмен. К посту Ягудин приложил данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которой он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.

2 октября Плющенко в интервью «Матч ТВ» высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам в марте 2023 года. Он заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором.

Помимо победы на Олимпиаде Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.

Анастасия Борисова
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