Перечислены правила содержания домашних животных

Инспектор Комитета ветеринарии Бегичев: питомцев обязаны содержать в подходящих условиях

Забота о собственных питомцах — ответственность каждого человека, напомнил главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии Павел Бегичев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, как правильно заботиться о животных, в том числе, согласно закону.

Необходимые условия

Если вы решили завести питомца, то вам необходимо тщательно подготовиться к этому событию, обратил внимание Бегичев. Так, важно изучить, как и в каких условиях надо содержать выбранное животное. Например, кролику нужна клетка или вольер с сеном, черепахе — террариум с ультрафиолетом и так далее. Если речь идет о собаке, стоит хорошо подумать о том, располагаете ли вы свободным временем, чтобы не только выгуливать, но и воспитывать питомца, предупредил специалист. По его словам, каждой собаке, как минимум, стоит пройти минимальный начальный курс дрессировки.

По закону владелец домашнего животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями. Если не обеспечить любимцу нужных условий, то у него могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Если у вас есть сомнения или вопросы насчет содержания того или иного вида, то лучше сразу проконсультироваться с ветеринарным специалистом Павел Бегичев главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии

Доброе отношение и присмотр

Кроме того, в законе говорится, что питомца ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, отметил специалист. «Уточню, что собаки и кошки, которые находятся в общественных местах без сопровождающих лиц, могут быть отловлены. При этом речь, конечно, не идет о случаях, когда вы оставляете собаку на привязи на время, например, у магазина или аптеки», — добавил он.

Также нельзя забывать, что животное — это, в первую очередь, живое существо, которое требует от человека времени, внимания и гуманного обращения.

Обед по расписанию

Еще одна обязанность владельца — кормить питомца и обеспечивать ему доступ к свежей и чистой воде. По словам Бегичева, рацион животного можно обсудить с ветврачом — специалист расскажет обо всех особенностях кормления и уточнит, какие продукты под строгим запретом.

Посещение ветеринара

Каждый хозяин должен взять за правило, что питомец, как и человек, нуждается в профессиональном лечении, и случае заболевания животного важно вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи, подчеркнул специалист.

Если вы не планируете заниматься разведением кошек и собак, об этом тоже следует подумать заранее. Самое правильное решение в данном случае — кастрация или стерилизация. Ветеринарные врачи отмечают, что такие операции предотвращают развитие многих заболеваний у животных Павел Бегичев главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии

К тому же, по его словам, в обязанности хозяина входит вакцинация любимца от вирусных заболеваний. Как правило, первую прививку против бешенства животному необходимо делать в трехмесячном возрасте. При этом, в Москве вакцинировать питомца против бешенства можно бесплатно.

Безопасность и контроль

Владельцы собак должны быть хорошо знакомы с правилами выгула. Следует учитывать, что во время прогулок с четвероногим другом вы отвечаете как за его здоровье, так и за безопасность окружающих, предупредил специалист.

«Выводить собаку на прогулку нужно на поводке. Дать питомцу побегать можно в малолюдных местах и на специальных площадках для выгула. В магазинах, любых учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте на собаку следует надевать намордник. Отдельно стоит отметить, что, если порода вашей собаки относится к числу потенциально опасных, то ее всегда надо выгуливать на поводке и в наморднике», — подытожил Бегичев.

Ранее в Лондоне таксист спас 11-летнюю девочку, на которую напала собака. Известно, что владелец животного покинул место происшествия до прибытия полиции. Пострадавшая попала в больницу с травмой руки.