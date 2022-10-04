Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Марсель
Сегодня
19:45 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Группа D. 3-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Группа A. 3-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|Группа D. 3-й тур
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Группа C. 3-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|Группа A. 3-й тур
Спорт

Жена Овечкина рассказала о неудачной попытке отдать сына в американский детсад

Жена хоккеиста Александра Овечкина рассказала об истерике сына в детском саду в США

Фото: @nastyashubskaya

Старший сын российского хоккеиста Александра Овечкина, левого нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» из Национальной хоккейной лиги, не смог посещать детский сад в США. Об этом супруга спортсмена Анастасия Шубская рассказала в интервью изданию «Hello!».

Анастасия попыталась определить ребенка в дошкольное учреждение. Молодая мать передала сына воспитательницам, однако вскоре раздался звонок с просьбой забрать четырехлетнего Сережу.

«Меня многие предупреждали, что первое время дети могут плакать, когда мама уходит, но потом их отвлекают, и все отлично. Я привезла Сережу, уехала, но через 40 минут мне позвонили и сказали: у него истерика, возвращайтесь», — поделилась Анастасия.

Жена хоккеиста рассказала эту историю свекрови, на что та ответила: «Саша был точно такой же!».

Александр Овечкин и Анастасия Костенко, которая является младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой, заключили брак 8 августа 2016 года. Свадебное торжество состоялось почти год спустя — 8 июля 2017 года. Тогда супруги получили письменное поздравление от президента России Владимира Путина. 18 августа 2018 года на свет появился их первенец Сергей, а 27 мая 2020-го родился второй сын Илья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
На границе с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО
В США призвали не преувеличивать успехи ВСУ
Названа самая модная обувь осени 2022 года
Власти России собрались повысить минимальные цены на игристое вино
Жена Овечкина рассказала о неудачной попытке отдать сына в американский детсад
Названы помогающие справиться с нервной тошнотой способы
Кредитные каникулы для мобилизованных ограничили 30 днями после службы
В Армении решили подумать о выходе из ОДКБ
Депутат Госдумы Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов
МВД прокомментировало задержание 29-летнего некрофила с телом женщины в машине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.