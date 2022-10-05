Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии вручат за развитие клик-химии и биоортогональной химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2022 год стали Каролин Рут Бертоцци (Carolyn Ruth Bertozzi), Мортен П. Мелдал (Morten P. Meldal) и Барри Шарплесс (Barry Sharpless) за развитие клик-химии и биоортогональной химии. Об этом в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

Клик-химия — это направление, изучающее химические реакции, в ходе которых отдельные маленькие соединения соединяются с получением нужных химических веществ. Барри Шарплесс, который стал лауреатом Нобелевской премии по химии второй раз, придумал концепцию химического конструктора еще в 2000 году. Позднее он и датский химик Мортен Мелдал представили катализируемое медью азид-алкиновое циклоприсоединение, которое сейчас широко используется при разработке лекарств.

Кэролин Бертоцци разработала клик-реакции, которые могут протекать внутри живых организмов, не мешая естественному метаболизму клеток, что стало основой для биоортогональной химии. Эти реакции теперь широко используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов. Биоортогональные реакции также улучшили нацеливание противоопухолевых препаратов на раковые клетки.

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Бенджамин Лист (Benjamin List) и Дэвид Макмиллан (David MacMillan) за развитие асимметрического органокатализа. Ученые разработали новый тип катализа посредством небольших органических молекул. До этого было известно только о двух видах катализаторов: металлов и ферментов.