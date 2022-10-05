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Доллар впервые проиграл юаню на российском рынке

РБК: доллар впервые проиграл юаню по объему торгов на российском рынке

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Объем торгов в паре юань/рубль с расчетами «завтра» в понедельник, 3 октября, достиг 70,3 миллиарда рублей, по этому инструменту было совершено 64,9 тысячи сделок, свидетельствуют данные Мосбиржи. На то, что американская валюта впервые проиграла китайской на российском рынке, обратил внимание РБК.

В паре доллар/рубль объем и количество сделок составили 68,2 миллиарда рублей и 29,5 тысячи сделок соответственно. Таким образом, по итогам торгового дня юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже, приходит к выводу издание. Кроме того, оборот юаня в России обогнал и евро, однако фиксируется уже не впервые.

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При этом во вторник, 4 октября, тренд продолжился. К окончанию торговой сессии объем торгов по рублю с долларом составил 59,4 миллиарда рублей (21,5 тысячи сделок), с юанем — 63,9 миллиарда рублей (46 тысячи сделок), а с евро — лишь 47,3 миллиарда рублей (18,5 тысячи сделок). Ранее пара юань/рубль обгоняла по объемам доллар только в ходе торгового дня, а не по его итогам. Например, такой случай был зафиксирован на бирже 18 августа, напоминает издание.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов посоветовал россиянам перевести доллары и евро в юань. Он объяснил, что западные санкции спровоцировали падение спроса американской валюты у россиян, в связи с чем нужно либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ждать ослабления рубля, после чего продавать с минимальными потерями. Для нежелающих терпеть убытки остается перевести доллары и евро в китайскую валюту, заявил аналитик.

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Марина Совина
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