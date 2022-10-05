Названы главные продукты Apple после смерти Стива Джобса

BGR: главными гаджетами Apple после смерти Джобса стали Apple Watch, AirPods и iPhone X

Журналисты издания BGR назвали важнейшие продукты, выпущенные Apple после смерти основателя компании Стива Джобса. Об этом сообщается в материале на сайте медиа.

Авторы портала напомнили, что основатель Apple Стив Джобс покинул компанию в конце лета 2011 года, а через несколько месяцев — 5 октября — скончался. В честь годовщины со дня смерти предпринимателя журналисты выбрали пять главных продуктов Apple, вышедших после ухода Джобса. Новейшим гаджетом специалисты назвали Apple Watch, которые стали первыми часами в линейке американского IT-гиганта.

В материале говорится, что «мир изменился» с выходом AirPods, которые последователи Джобса представили спустя пять лет после смерти основателя. «Эти беспроводные наушники очень быстро вошли в моду», — заметили авторы. Также в списке важнейших продуктов оказался iPhone X, который «заложил будущее» для новых смартфонов на рынке.

Специалисты также отметили колонку HomePod, которая «все еще не нашла своего потребителя». Авторы выделили цифровые сервисы Apple Music, iCloud, TV+, Arcade, News+, Fitness+, Apple Card, которые были запущены во время управления Apple преемником Джобса Тимом Куком.

Стив Джобс основал Apple 1 апреля 1976 года и оставался ее руководителем до 1985 года и в период с 1996 по 2011 год. Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни.

В мае бывший вице-президент Apple Тони Фаделл заявил, что Apple планировала выпустить смартфон без сим-карты более 10 лет назад. По словам Фаделла, об этом мечтал Стив Джобс, который контролировал разработку подобного девайса.