Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы главные продукты Apple после смерти Стива Джобса

BGR: главными гаджетами Apple после смерти Джобса стали Apple Watch, AirPods и iPhone X

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Журналисты издания BGR назвали важнейшие продукты, выпущенные Apple после смерти основателя компании Стива Джобса. Об этом сообщается в материале на сайте медиа.

Авторы портала напомнили, что основатель Apple Стив Джобс покинул компанию в конце лета 2011 года, а через несколько месяцев — 5 октября — скончался. В честь годовщины со дня смерти предпринимателя журналисты выбрали пять главных продуктов Apple, вышедших после ухода Джобса. Новейшим гаджетом специалисты назвали Apple Watch, которые стали первыми часами в линейке американского IT-гиганта.

В материале говорится, что «мир изменился» с выходом AirPods, которые последователи Джобса представили спустя пять лет после смерти основателя. «Эти беспроводные наушники очень быстро вошли в моду», — заметили авторы. Также в списке важнейших продуктов оказался iPhone X, который «заложил будущее» для новых смартфонов на рынке.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

Специалисты также отметили колонку HomePod, которая «все еще не нашла своего потребителя». Авторы выделили цифровые сервисы Apple Music, iCloud, TV+, Arcade, News+, Fitness+, Apple Card, которые были запущены во время управления Apple преемником Джобса Тимом Куком.

Стив Джобс основал Apple 1 апреля 1976 года и оставался ее руководителем до 1985 года и в период с 1996 по 2011 год. Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни.

В мае бывший вице-президент Apple Тони Фаделл заявил, что Apple планировала выпустить смартфон без сим-карты более 10 лет назад. По словам Фаделла, об этом мечтал Стив Джобс, который контролировал разработку подобного девайса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Объяснена опасность для США от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Полная блогерша повторила наряд Оливии Родриго и затмила ее
Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в ноябрьские праздники
Навка отреагировала на перепалку Ягудина и Плющенко
В США назвали пророссийским решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
ЕС назвал условие дипломатического решения по Украине
Мобилизованным жителям Подмосковья пообещали заплатить по 200 тысяч рублей
Автомобили Tesla лишились важной детали
Женщина приревновала бойфренда к прохожей и избила ее туфлями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.