Назван первый iPhone с разъемом USB-C

The Verge: первым смартфоном Apple с USB-C окажется iPhone 17, который выйдет в 2025 году

Apple выпустит первый смартфон с портом USB-C не раньше 2025 года. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов, несмотря на то, что Евросоюз принял USB-C в качестве универсального интерфейса для продаваемых на территории гаджетов, Apple не будет спешить исполнять данное указание. Специалисты полагают, что компания адаптирует свои девайсы к новому стандарту не раньше 2025 года.

В материале говорится, что соответствующий закон ЕС вступит в силу в ноябре 2024 года. Таким образом, у производителей гаджетов будет два года, чтобы подготовиться к переходу. Ожидается, что Apple успеет выпустить iPhone 16 в 2024 году и оснастить его разъемом Lightning — до вступления закона в силу. Соответственно, первым аппаратом американского бренда с USB-C, который назвали журналисты, окажется iPhone 17.

«Возможно, Apple могла бы внести изменения раньше, но текущие правила предполагают, что технически это не обязательно», — отметили специалисты. По их словам, компания Тима Кука не будет спешить выпускать смартфон с USB-C, пока это возможно.

4 октября европейские чиновники указали крайний срок перехода всех гаджетов на универсальный разъем USB-C. Производители гаджетов должны будут отказаться от проприетарных разъемов в пользу USB-C не позднее ноября 2024 года.